Берлин, , 01:07 — REGNUM Берлинская полиция, вероятно, предотвратила теракт на рождественском рынке на площади Брайтшайдплац, двое подозреваемых задержаны, сообщила 21 декабря газета Die Welt.

По информации источника издания в правоохранительных органах, на рынке сотрудники полиции в штатском обратили внимание на двух подозрительных мужчин. Проверив их личность, правоохранители установили, что один контактировал с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а второй разыскивается американскими правоохранительными органами и в США выдан ордер на его арест. Оба подозреваемых прибыли из Сирии. Они задержаны.

В данный момент полиция проверяет подозрительный предмет, возможно, оставленный на рынке этими мужчинами. По неподтверждённой пока информации источников Die Welt, речь идёт о самодельном взрывном устройстве.

Три года назад, 19 декабря, на этой же площади во время ярмарки тунисец Анис Амри совершил теракт с использованием грузовика, тогда погибло 11 человек, 50 было ранено.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция Берлина эвакуировала людей с рождественского рынка