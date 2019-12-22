Берлин, , 00:17 — REGNUM Полицейские эвакуировали людей с рождественского рынка на площади Брайтшайдплац из-за подозрительного предмета, сообщила 21 декабря пресс-служба полиции Берлина на официальной странице в Twitter.

«Наши коллеги задействованы для эвакуации рождественской ярмарки на Брайтшайдплац, чтобы проверить данные о возможном подозрительном предмете», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с эвакуацией прекращено мероприятие в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма.

Неделей ранее полиция эвакуировала около сотни детей из детского сада, расположенного рядом с домом, в котором произошел взрыв в немецком Бланкенбурге.

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