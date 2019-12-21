Волгоград, , 22:34 — REGNUM Миграционные документы оказались не в порядке у 17 граждан среднеазиатских республик, ехавших в автобусе со стороны Ростова-на-Дону через Волгоградскую область и попавших в ДТП, об этом сообщили в администрации Чернышевского района.

«Миграционные документы оказались не в порядке у 17 человек, они попадают под нарушение законодательства РФ», — сообщили ТАСС в районной администрации.

Отмечается, что в настоящее время в пункте временного размещения идет проверка и оформление, работают полиция, суд, прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 21 декабря около 09:00 мск на автотрассе А-260 Каменск-Шахтинск — Волгоград в Чернышковском районе.

По предварительным данным, водитель автобуса при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю грузовика. Автобус столкнулся с «КамАЗом» и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали четыре человека, среди пострадавших оба водителя

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