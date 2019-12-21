Москва, , 22:01 — REGNUM В Москве в результате дорожно-транспортного происшествия загорелись два автомобиля, пострадали три человека, об этом 21 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что ДТП произошло на Большой Садовой улице. После столкновения двух легковых автомашин из-за разлива топлива произошел пожар, пострадали три человека.

В настоящее время перекрыто движение по двум полосам. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в результате ДТП на территории посёлка Газопровод в Новой Москве погиб один человек, еще один пострадал. Пострадавший оказался заблокирован в автомобиле. После деблокировки он был доставлен с помощью санитарного вертолета в специализированное лечебное учреждение Москвы.

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