Тюмень, , 18:10 — REGNUM На дорогах Тюменской области 21 декабря произошли две смертельные аварии. В регионе отмечаются метели, снегопад и в связи с этим наблюдается сложная дорожная обстановка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном УГИБДД.

Первое ДТП случилось на 135-м километре автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе Тюменской области. По предварительным данным, водитель одной «Нивы», обгоняя автогрейдер, чистящий дорогу, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой «Нивой». Встречная «Нива» отлетела на лопату автогрейдера, потом в столб. Водитель 57 лет скончался на месте, его 43-летняя пассажирка получила множественные травмы и госпитализирована.

Второе смертельное ДТП случилось на 13-м километре трассы Тюмень-Омск в Заводоуковском районе Тюменской области. Предварительно установлено, что водитель «Мицубиси Ланцер» при обгоне занесло на встречную полосу, где произошло столкновение с «Нивой». Погиб 65-летний водитель «Нивы». Водитель «Мицубиси» отделался ушибами.