Барнаул, , 16:16 — REGNUM Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Алтайском крае. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 16:40 (12:40 мск) в Косихинском районе на авто трассе Р-256. По предварительным данным, женщина-водитель за рулём автомобиля Toyota допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем ВАЗ 2107.

В результате ДТП оба водителя, а также двое пассажиров Toyota и одна пассажирка ВАЗ-2107 погибли на месте.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх пострадавших в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Самарской области.

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