Апатиты, Мурманская область, , 16:01 — REGNUM Сотрудники полиции пострадали при нападении на них группы подростков в городе Апатиты Мурманской области. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Сообщается, что инцидент произошёл вечером 20 декабря возле здания городского дома культуры, где проходила школьная дискотека. После окончания мероприятия сотрудники полиции призвали подростков разойтись по домам, но они делать этого не захотели.

Полицейские предприняли попытку задержать школьников, но те оказали сопротивление. Сотрудников полиции повалили на землю и начали избивать всей толпой. На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и задержали девять человек.

У сотрудников полиции были диагностированы сотрясение мозга, у одного из них медики подозревают закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего.

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