Донецк, , 15:49 — REGNUM За прошедшую неделю с 12 по 19 декабря в рядах вооруженных сил Украины было зафиксировано шестнадцать случаев не боевых потерь раненными и погибшими. Об этом 20 декабря в ходе брифинга заявил официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики. Заявление представителя ДНР опубликовано на сайте оперативного командования ДНР.

Указанные случаи были зафиксированы в ОТГ «Восток». В частности, в сообщении указано, что двое киевских силовиков получили ранения в результате взрыва самодельного боеприпаса в ходе его сборки. Боеприпас предназначался для сброса с БПЛА. Один украинский военный погиб в результате непроизвольного выстрела из пушки БМП-2 во время обслуживания вооружения данной военной техники. Один военный умер в результате сердечной недостаточности. Один военный совершил суицид. Еще один военный погиб в результате взрыва неизвестного взрывного устройства.

Один боевик получил ранение ноги, заготавливая дрова с использованием бензопилы. Позже ногу военному ампутировали. Двое военных получили переломы ног во время выполнения хозяйственных работ. Еще двое боевиков ВСУ получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Также двое киевских силовиков были ранены из-за неосторожного обращения с боеприпасами в результате взрыва гранаты. Один боевик получил ранения подорвавшись на противопехотной мине. В результате пожара на складе неучтенного топлива один военный ВСУ получил ожоги. Еще один боевик ВСУ получил перелом позвоночника при падении с автомобиля будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за предыдущую неделю количество не боевых потерь в рядах ВСУ по сообщению представителя Народной милиции ДНР составило 25 человек.

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