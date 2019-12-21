Красноярск, , 15:27 — REGNUM Более 500 единиц изъятого огнестрельного оружия было уничтожено в Красноярске с помощью специального оборудования. Об этом 21 декабря сообщает региональный телеканал «ТВК Красноярск».

По информации полиции, это самая крупная партия изъятого из незаконного оборота оружия, которая утилизировалась в регионе с 2011 года.

Уничтожение оружия проходило в несколько этапов. Сначала сварочный аппарат «плазморез» разрезал стволы на меньшие части, после чего все детали оружия были сдавлены прессом в металлический брикет. И уже это полуфабрикат был расплавлен на одном из предприятий Красноярска.

В ГУ МВД по Красноярскому краю напоминают гражданам, что добровольная сдача оружия освобождает их от уголовной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября в Красноярском крае была пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся контрабандой пороха и торговлей оружием.

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