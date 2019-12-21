Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM Тайник с гексогеном, тротилом, оружием и боеприпасами был найден в городе Донецке Ростовской области. Об этом 21 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах региона.

Подозрительный схрон был обнаружен в одном из заброшенных домов на Ильинском проезде, буквально в 150 метрах от государственной границы. При обследовании находки было обнаружено 1,5 кг гексогена, тротил, гранатомёт, гранаты «Ф-1», детонаторы и взрыватели.

Предполагается, что опасную находку уничтожат. Для этого весь найденный арсенал был отправлен в инженерную воинскую часть в город Каменск-Шахтинский. Кому принадлежат оружие и боеприпасы, будут выяснять следователи следственного кмитета по региону.

На данный момент комментариев по поводу этой информации никто из представителей экстренных служб не давал.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении нескольких сотен взрывоопасных предметов возле одной из школ в селе Великий Дальник Одесской области на Украине.

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