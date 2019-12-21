Колпино, Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга сообщили новые подробности о перестрелке в Колпинском районе, в результате которой получил тяжелое огнестрельное ранение охранник газопровода. У мужчины, открывшего огонь по людям, найдены самодельные взрывные устройства, взрыватели и детонаторы. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение об обстреле троих охранников газопровода «Белоусово — Ленинград» в лесополосе у города Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга) поступило 20 декабря около 10 часов утра. С места ЧП с огнестрельным сквозным проникающим ранением грудной клетки в тяжелом состоянии был госпитализирован 52-летний охранник.

В тот же день сотрудниками полиции у дома 5 по улице Машиностроителей в Колпино по подозрению в преступлении был задержан 60-летний мужчина, также работающий охранником в Колпино, но в другой организации.

По данным следствия, он находился в лесу с целью незаконной охоты. Будучи обнаруженным охраной газопровода, произвел не менее пяти выстрелов из нарезного карабина «Сайга-308−1» в сторону людей, ранив одного мужчину. Охранники смогли укрыться от выстрелов и открыли ответный огонь из служебных пистолетов МР-71.

Как рассказали 21 декабря в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, в ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяты более 2000 патронов различных типов, два самодельных взрывных устройства, пять взрывателей ручных гранат, 16 устройств, похожих на детонаторы, составные части огнестрельного оружия. Также изъяты четыре единицы оружия, на которые имелись разрешения.

Мужчине, 1959 года рождения, предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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