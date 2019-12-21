Манила, , 15:16 — REGNUM До 12 человек возросло число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло на Филиппинах. Об этом 21 декабря сообщает местный портал Rappler, ссылаясь на национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).

По последним данным, в результате землетрясения погибли 12 человек, один значится пропавшим без вести. ещё 210 человек пострадало.

Люди, пострадавшие от последствий землетрясения, нуждаются в медикаментах, одежде, продуктах, одеялах и палатках. При этом в регионе велика вероятность афтершоков.

Землетрясение силой 6,8 баллов произошло у побережья Филиппин 15 декабря. Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших в результате последствий подземных толчков.

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