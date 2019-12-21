Москва, , 15:14 — REGNUM Евгений Манюров, устроивший стрельбу возе здания ФСБ на Лубянке в Москве подозревается в причастности ещё к одному преступлению. Об этом 21 декабря сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, в настоящее время проводится проверка следователями причастности Манюрова к взрыву овощного ларька в городе Подольске на проспекте Юных Ленинцев.

Взрыв магазина произошёл в 22:20 мск 13 октября. В результате взрыва помещение ларька сильно пострадало, стены были буквально изрешечены осколками железных предметов, что позволяло предположить подрыв ларька неизвестными злоумышленниками. Пострадавших при взрыве не было.

Также изучение контактов Манюрова показало, что он достаточно часто связывался с абонентами в городах-центрах мусульманства в России. СВ настоящее время прорабатываются все связи Манюрова с этими абонентами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следствию удалось установить хронологию стрельбы, устроенной у здания ФСБ на Лубянке Манюровым, в результате которой погибли два сотрудника правоохранительных органов и ранены пять человек.

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