Карабулак, Ингушетия, , 14:37 — REGNUM Мужчина, бесцельно паливший в воздух из автомата, задержан сотрудниками полиции в Ингушетии. Об этом 21 декабря сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл в городе Карабулак на пересечении улиц Осканова и Фрунзе. 27-летний местный житель из салона автомобиля ВАЗ-2106 произвёл несколько выстрелов вверх из охолощенного автоматического оружия.

Автомобиль был немедленно остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Оружие и автомобиль были изъяты, нарушители задержаны.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол, дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения. Нарушителю грозит штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей.

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