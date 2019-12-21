Самара, , 14:20 — REGNUM Четыре человека пострадали в дорожно транспортном происшествии с участием пассажирского автобуса в Самарской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла ночью 20 декабря в Кинельском районе на автотрассе «Кинель-Богатое-Борское».

Водитель автобуса «Хундай Каунти», который ехал по маршруту 126 «Юг» из Самары, въехал в стоявшую машину «Луидор».

В свою очередь автомобиль «Луидор» столкнулся с автомашиной «Хундай» и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Ларгус».

В результате аварии пострадали четыре человека.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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