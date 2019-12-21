Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Мужчина был ранен в результате стрельбы, устроенной злоумышленником в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 21 декабря сообщил журналистам источник в правоохранительных органах.

Информация об инциденте в лесополосе в Колпинском районе Санкт-Петербурга поступило утром 20 декабря. 60-летний мужчина выстрелил несколько раз в сторону двух человек, ранив одного из них.

Пострадавший, мужчина 52 лет, получил проникающее ранение груди и госпитализирован в тяжёлом состоянии. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

По предварительным данным, мужчина с оружием решил поохотиться неподалёку от места, где проходит газопровод Белоусово — Ленинград. Охрана компании «Транснефть» попыталась ему помешать, в ответ мужчина открыл стрельбу из карабина «Сайга». Подозреваемый по уголовному делу был задержан сотрудниками полиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о покупателе, устроившем стрельбу в супермаркете из-за съеденного сырка.

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