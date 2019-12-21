Красноярск, , 14:37 — REGNUM Члены избиркома, обвиняемые в фальсификации результатов выборов в городской Совет Красноярска в 2018 году, получили условные сроки наказания. О приговоре суда, оглашённом 20 декабря, сообщает красноярский портал «Дела.ru».

Следствием было установлено, что трое членов избирательной комиссии участка №384, расположенного в Свердловском районе Красноярска — председатель Попованова, секретарь Прошкина и член комиссии Ахоян — с целью «увеличения показателей явки избирателей» вносили заведомо недостоверные данные при досрочном голосовании.

Всего членами избиркома были внесены ложные данные по 32 избирателям.

Свердловский районный суд Красноярска определил обвиняемым наказание в виде условных сроков лишения свободы. Председателю — два года, остальным — по одному году.

Осужденные члены избиркома ранее извинились перед избирателями через муниципальную газету.

Максимальное наказание по данной статье — до четырёх лет лишения свободы и 500 тысяч рублей штрафа.

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