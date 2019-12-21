Тбилиси, , 14:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3 балла было зафиксировано 21 декабря в Грузии возле города Они. Об этом сообщает грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга на своем официальном сайте.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 6-ти км от Они. Землетрясение было зафиксировано в 12:35 по местному времени (11:35 мск). Сообщений о пострадавших или разрушениях нет.

Как передавало ИА REGNUM, до этого землетрясение в Грузии произошло 11 декабря. Тогда эпицентр находился за ее пределами. Магнитуда колебаний составила 3,2.