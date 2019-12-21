Уфа, , 13:34 — REGNUM Хопсис в Уфе построят за торговый центром «Мега». Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале правовой информации Башкирии.

Распоряжением главы Башкирии Радия Хабирова от 16 декабря 2019 года, которое было опубликовано 20 декабря, разрешается предоставить земельный участок с кадастровым номером 02:55:050703:259 для размещения на нем хосписа.

Участок площадью 23 757 кв метров, будет выделен без торгов автономной некоммерческой медицинской организации «Уфимский хоспис».

Напомним, что ранее рассматривался вариант строительства хосписа рядом с ЖК «Цветы Башкирии».

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