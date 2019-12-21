Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM В Ростовской области неподалёку от российско-украинской границы обнаружен тайник, в котором хранилось 1,5 кг гексогена, тротил и гранатомёт. Официально эта информация не подтверждена.

По неофициальным данным, сумка с содержимым хранилась в одном из заброшенных домов оперативники ФСБ. В ней силовики нашли десять гранат «Ф-1», взрыватели, детонаторы, гранатомет, тротил и гексоген, сообщает telegram-канал Baza.

В настоящее время схрон отправлен на полигон для дальнейшего уничтожения.