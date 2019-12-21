Баку, , 13:22 — REGNUM Экстренную посадку совершил пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, летевший из Гоа в Москву, в аэропорту Баку. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба бакинского Международного аэропорта имени Гейдара Алиева.

Авиалайнер, следовавший рейсом из Гоа в Москву, попросил экстренную посадку в аэропорту города Баку. Посадка была совершена в штатном режиме в 11:05 по местному времени (10:05 мск). Причиной посадки стали возникшие технические проблемы.

Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время самолёт обследуют специалисты. Пассажиры находятся в транзитной зоне аэропорта.

По данным пресс-службы, пассажиры будут обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием. Позднее они вылетят в пункт назначения другим авиарейсом.

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