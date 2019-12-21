Тбилиси, , 13:21 — REGNUM Один из пятерых задержанных по делу о покушении на Цотне Гамсахурдию является его другом детства. Об этом рассказал журналистам задержанного адвокат Важа Аробелидзе, 21 декабря сообщает Первый канал грузинского телевидения.

Юрист рассказал, что не понимает, в чем вина его подзащитного, так как тот оставался на месте происшествия до приезда медиков и полиции, а потом на скорой отправился в клинику вместе с потерпевшим.

«Я не знаю, в чем заключается сокрытие преступления», — сказал Аробелидзе.

В то же время он рассказал о действиях трех других задержанных, которые повели себя по-другому. Их задержали на турецко-грузинской границе, возле пограничного перехода в Сарпи. Они передвигались на автомобиле. Среди них был тот, кого подозревают в нападении.

Как передавало ИА REGNUM, 19 декабря в Тбилиси на сына экс-президента Звиада Гамсахурдии Цотне было совершено нападение, после которого тот был госпитализирован с тяжелыми травмами. По данному делу задержано пять подозреваемых, одного из них обвиняют в покушении на убийство, других в том, что они не сообщили о преступлении.