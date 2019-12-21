Уфа, , 13:20 — REGNUM «Немецкий реквием» И. Брамса прозвучит в Уфе в рамках Зимнего фестиваля. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, национальный симфонический оркестр Башкирии в Концертном зале УУИ исполнит «Немецкий реквием» И. Брамса 23 декабря в 19:00 часов.

В концерте принимает участие Государственная академическая хоровая капелла Республики Башкортостан им. Т. Сайфуллина.

Отмечается, что премьера «Немецкого реквиема» состоялась 10 апреля 1868 г. в Германии. Именно тогда началось мировое признание молодого Брамса и за короткое время «Немецкий реквием» услышали в Швейцарии, Англии и России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве пройдет фестиваль, посвященный забытым русским композиторам