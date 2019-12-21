Париж, , 13:18 — REGNUM «Оранжевый», предпоследний уровень метеоопасности введён в 11 южных департаментах Франции из-за непогоды. Об этом 21 декабря сообщает национальная метеорологическая служба Meteo France.

В восьми юго-западных департаментах повышенный уровень погодной опасности введён из-за наводнений, вызванных проливными дождями. В трёх юго-восточных департаментах наблюдается сильный порывистый ветер.

В нескольких департаментах сильным ветром были повреждены линии электропередач. Согласно последним данным, элекроэнергии лишены 16 тыс. домохозяйств, в основном, в регионе Овернь-Рона-Альпы. В Приморских Альпах выпало за сутки 200 мм осадков, в департаменте Вар спасатели совершили более 150 выездов для эвакуации населения и устранения последствий непогоды. В нескольких департаментах наблюдались сходы оползней.

Сотрудники энергосетей и спасатели мобилизованы для устранения неполадок и аварийных ситуаций и для подготовки к возможному шторму.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате шторма, обрушившегося на Испанию и Португалию.

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