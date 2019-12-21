Кропивницкий, Украина, , 13:05 — REGNUM В следственном изоляторе города Кировоград (переименован в Кропивницкий) был обнаружен тайник с запрещенными предметами. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе администрации государственной криминально-исполнительной службы Украины.

В источнике сообщается, что сотрудники ведомства в рамках проверки обнаружили тайник. В тайнике, в частности, находилось более ста литров водки, сорок четыре мобильных телефона, две игровые приставки, более полутора килограммов янтаря с устройствами для их обработки, дрожжи и закваска для самогоноварения, наркотические вещества и приспособления для их употребления, ключи от дверей камеры.Все запрещенные предметы были изъяты из тайника. Проводится следствие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Черниговской области сотрудники правоохранительных органов разоблачили подпольную наркотическую лабораторию.