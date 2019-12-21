Тбилиси, , 13:24 — REGNUM Некоторые подробности по делу Цотне Гамсахурдии, сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии, рассказал адвокат одного из задержанных. Об этом 21 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Со слов юриста, нападение на Гамсахурдию произошло после словесной перепалки. При этом все пятеро задержанных в настоящее время по данному делу в момент ссоры сидели за одним столом с сыном экс-президента. Адвокат также сообщил, что раны были нанесены с помощью холодного оружия.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на Цотне Гамсахурдия было совершено в Тбилиси 19 декабря. Сам он получил тяжелые травмы и находится в медучреждении. В нападении подозревают одного из задержанных, остальных задержанных обвиняют в том, что они не сообщили о тяжком преступлении.