Самара, , 13:23 — REGNUM Уголовное дело по факту поставки некачественной мясной продукции в детский сад и школу возбудили в Самарской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в декабре текущего года ООО «Мясная продукция» и ООО «Мясной провиант» привезли в детский сад и школу Самарской области мясную продукцию для детей, которая не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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