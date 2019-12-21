Тбилиси, , 13:20 — REGNUM Ограбление продуктового магазина в грузинском городе Зугдиди произошло вечером 20 декабря. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

По данным журналистов, в магазин ворвался неизвестный и угрожая холодным оружием потребовал деньги от находящихся там работниц. Несмотря на то, что одна из женщин смогла нажать кнопу тревоги, грабитель успел похитить 350 лари (около $ 350 лари) и скрыться.

На телеканале отмечают, что магазин расположен в двухстах метрах от отделения полиции и на расстоянии около ста метров от здания прокуратуры края. Сообщается, что нападавшего уже удалось идентифицировать, правоохранители ведут розыскные работы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».