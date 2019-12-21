Москва, , 12:46 — REGNUM Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП на территории посёлка Газопровод в Новой Москве. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла около 10:30 на 23-м километре калужского шоссе. Легковой автомобиль врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП на месте погиб один человек, второй пострадал. Пострадавший оказался заблокирован в автомобиле. После деблокировки пострадавшего спасателями он был доставлен с помощью санитарного вертолета Московского авиационного центра в специализированное лечебное учреждение города Москвы.

Обстоятельства и причины аварии, приведшей к гибели человека, выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о массовом ДТП с участием 14 автомобилей на въезде в Красноярск. Авария была спровоцирована неблагоприятными погодными условиями

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