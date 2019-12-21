Дамаск, , 12:29 — REGNUM Атаки на три промышленных объекта нефтегазового комплекса совершили террористы в Сирии. Об этом 21 декабря сообщает министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии на своей официальной странице в Facebook.

Нападению террористов подверглись нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Хомс, расположенный в 165 км к северу от Дамаска, а также газоперерабатывающие предприятия в Райяне и на Центральном плато.

В результате террористических атак был причинён материальный ущерб и выведено из строя несколько производственных узлов. Информация о пострадавших не поступала.

На местах происшествия работают пожарные и ремонтные бригады.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по меньшей мере 18 тыс. мирных жителей покинули свои дома на территории сирийской провинции Идлиб из-за активизации военных действий.

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