Красноярск, , 12:28 — REGNUM Четырнадцать автомобилей столкнулись вечером 20 декабря на въезде в Красноярск. О массовой аварии, спровоцированной скользкой дорогой, снегопадом, плохой видимостью и ошибками в управлении, сообщает муниципальная газета Красноярска «Городские новости».

ДТП произошло на четвертом километре Северного шоссе. По свидетельству очевидцев, на протяжённом участке на спуске с Дрокинской горы в сторону Красноярска, на дороге и обочине стояли повреждённые автомобили, водители которых в сложных условиях метеоусловиях не справились с управлением.

Как сообщает ГИБДД, произошедшее массовое ДТП на самом деле состоит из нескольких несвязанных аварий, в каждой из которых столкнулись по два или три автомобиля. Двое пострадавших в результате ДТП были доставлены в больницу Красноярска.

В результате произошедшего на этом участке трассы движение в сторону краевой столицы некоторое время было затруднено.

В социальной сети было опубликовано видео очевидца с места аварии.