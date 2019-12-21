Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Пятерым задержанным в ходе расследования дела о покушении в Тбилиси на Цотне Гамсахурдия, являющегося сыном бывшего президента Звиада Гамсахурдии, будет предъявлено обвинение сегодня, 21 декабря. Об этом со ссылкой на МВД Грузии сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, в отношении одного из задержанных готовится обвинение в покушении на убийство, а четверым — в недонесении об особо тяжком преступлении. За попытку убийства уголовным кодексом Грузии предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а за несообщение о преступлении — до 7 лет.

Как передавало ИА REGNUM, нападение на сына бывшего грузинского лидера произошло 19 декабря. В настоящее время он в тяжелом состоянии находится в клинике.