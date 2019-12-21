Волгоград, , 12:20 — REGNUM Находящийся в розыске военнослужащий из Азербайджана задержан сотрудниками полиции в Волгоградской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Против 20-летнего мужчины было возбуждены уголовные дела военными следователями Азербайджана за вымогательство денег у сослуживцев и превышение должностных полномочий. Но подозреваемый попытался скрыться от следствия, покинув пределы Азербайджана.

Военнослужащий был найден и задержан сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД на территории Дзержинского района Волгограда. Беглец скрывался у родственников.

В настоящее время военнослужащий передан в органы прокуратуры для последующей экстрадиции на территорию Азербайджана и для привлечения его к уголовной ответственности.

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