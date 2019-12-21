Чебоксары, , 11:59 — REGNUM В столице Чувашии взят под стражу директор Чебоксарского техникума городского строительства и хозяйства, являющийся депутатом городского собрания депутатов. В отношении него возбуждены уголовные дела, сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении СКР.

Следствие полагает, что в сентябре 2019 года злоумышленник поручил сотрудникам техникума перевести 340 тыс. рублей на счёт профсоюзной организации образовательного учреждения под предлогом финансирования культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий «с целью приобретения в последующем лично для себя туристической путевки».

«В результате он приобрел для себя туристическую путевку стоимостью 346 000 рублей в Словению, где отдохнул со своей супругой», — говорится в сообщении.

В следственном управлении также установили, что с сентября по декабрь 2018 года подозреваемый заключил десять договоров с одной из организаций Чебоксар на ремонтные и строительные работы в одном из зданий техникума, переведя подрядчику более 1,3 млн рублей.

«Подрядчик работы на данную сумму не выполнил, так как было дано указание подчиненным работникам техникума заниматься в рабочее время капитальным ремонтом объектов своими силами, а также силами студентов под видом прохождения ими производственной практики», — отмечают правоохранители.

Депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»). Дела заведены на основании материалов УФСБ и прокуратуры Чувашии.

Фигурант уголовного дела заключён под стражу. Расследование продолжается.