Тбилиси, , 11:51 — REGNUM В Грузии в получении взятки обвинили чиновника министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

Сообщается, что подозреваемый задержан. По версии следствия, он позволял за денежное вознаграждение на своем участке ответственности ловить рыбу с использованием электрического тока, что запрещено в Грузии законом. Чиновника обвиняют в том, что он получил за это от гражданина Азербайджана 1 тысячу лари (примерно $350).

В отношении задержанного возбуждено уголовно дело. Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет.