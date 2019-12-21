Самара, , 11:30 — REGNUM 500 человек эвакуировали из торгового центра «Гудок» в Самаре из-за сработавшей пожарной сигнализации. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По словам спасателей, сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в магазине «Лента», который расположен в ТЦ «Гудок» поступило в службу МЧС утром 21 декабря.

По повышенному рангу сложности были подняты пожарно-спасательные подразделения.

По приезду спасатели эвакуировали из торгового центра 500 посетителей, в том числе 70 детей.

Отмечается, что в магазине произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

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