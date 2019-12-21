Выборг, Ленинградская область, , 11:11 — REGNUM До четырех человек возросло количество пострадавших в массовой дорожной аварии на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Число погибших осталось прежним — авария оборвала жизни двух водителей легковых автомобилей.

Последствия массового ДТП на «Скандинавии» УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Напомним, 21 декабря в 05:18 мск на 143 км трассы, ведущей из Петербурга в Финляндию, грузовик DAF с полуприцепом в месте проведения дорожных работ врезался в стоявшие на светофоре шесть легковых автомобилей. Возник пожар, пять автомобилей сгорели. Движение по трассе полностью перекрыто, транспорт направлен через Выборг.

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Как сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП погибли водители автомобилей Renault (данные устанавливаются) и Nissan X-Trail (1969 г.р.).

Госпитализирована пассажирка автомобиля Nissan X-Trail (1971 г.р.), доставлена в больницу Выборга. Также пострадали два пассажира автомобиля Ford Mondeo, пассажирка автомобиля Mercedes — после медицинского осмотра от госпитализации они отказались.

«На месте ДТП работает следственно-оперативная группа УМВД по Выборгскому району Ленинградской области, наряд отдельного батальона №2, проводится проверка», — отметили в УГИБДД.

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