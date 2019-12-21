Уфа, , 11:30 — REGNUM Двое детей и их мама отравились бытовым газом в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на собственный источник в экстренных службах города.

По информации издания в городе Октябрьском женщина с двумя детьми 10 и 14 лет были госпитализированы в больницу с признаками отравления бытовым газом.

По предварительным данным, причиной несчастного случая стал неисправный газовый котел. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, которые выясняют все подробности произошедшего.

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