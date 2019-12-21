Нижневартовск, Югра, , 10:54 — REGNUM В Нижневартовской больнице утром 21 декабря сработала пожарная сигнализация. Пострадавших нет, эвакуация не понадобилась, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

Сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в Нижневартовской окружной детской больнице на улице Северная, 30 поступил в 07:31 по местному времени (05:31 мск). Пожарные подразделения прибыли на место через четыре минуты.

Как выяснилось, сигнал поступил из-за короткого замыкания чайника в буфете.