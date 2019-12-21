Волгоград, , 11:04 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате столкновения «КамАЗа» с пассажирским автобусом, в котором ехали граждане Узбекистана, в Волгоградской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 09:00 мск на автотрассе А-260 Каменск-Шахтинск — Волгоград в Чернышковском районе. По предварительным данным, водитель автобуса при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении водителю грузовика. Автобус столкнулся с «КамАЗом» и съехал в кювет.

В результате ДТП пострадали четыре человека, среди пострадавших оба водителя. Все пострадавшие получили лёгкие травмы и доставлены в Чернышковскую центральную райбольницу. В настоящее время решается вопрос о временном размещении пассажиров автобуса в здании одной из школ.

Уточняется, что все 57 пассажиров автобуса являются гражданами Узбекистана, которые направлялись в пункт пропуска на границе с Республикой Казахстан в Саратовскую область. На место аварии выехало руководство региональной Госавтоинспекции и Управления по делам миграции.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием пассажирского рейсового автобуса на трассе под Волгоградом, пострадали пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Пять человек пострадали в ДТП на трассе под Волгоградом