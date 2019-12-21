Висбаден, Германия, , 10:46 — REGNUM Из-за инцидента с кибербезопасностью 38 тысяч студентов Гисенского университета имени Юстуса Либиха были вынуждены отстоять очередь, чтобы получить доступ к университетской компьютерной сети. Об этом сообщает ZDNet.

В начале декабря компьютерные системы старейшего университета Гисена были поражены вредоносным программным обеспечением. Инцидент оказался серьёзным — 8 декабря технической службе университета пришлось отключить все компьютеры университетской сети. Техника была проверена антивирусными сканерами, после чего специалисты вновь подключили их к сети.

Из соображений безопасности были сброшены все пароли университетской службы электронной почты, которой пользовались не только студенты, но и преподаватели. Из-за особенностей законов Германии студентам пришлось предъявлять удостоверения личности для получения нового пароля от электронной почты. В итоге около 38 тысяч студентов Гисенского университета в течение пяти дней стояли в очередях, чтобы получить доступ к почтовому серверу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре сотрудники службы технической поддержки компании Microsoft напомнили об опасности использования одинаковых паролей для различных интернет-сервисов. В Microsoft обнаружили, что не менее 44 млн человек использовали одинаковые пароли для сервисов Microsoft и облачной службы Azrue AD.

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