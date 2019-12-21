Тегусигальпа, , 10:46 — REGNUM Не менее 13 человек погибли во время бунта, вспыхнувшего в тюрьме города Тела на атлантическом побережье Гондураса. Об этом 21 декабря сообщает газета La Prensa.

Информация о перестрелке на территории тюрьмы поступила полицейским от близких заключённых, услышавших выстрелы. По предварительным данным, в результате бунта погибли, от 13 до 18 человек, не менее 20 получили ранения.

Сообщается, что власти уже взяли ситуацию в тюрьме под контроль. Ожидается прибытие подкрепления из соседних регионов для наведения порядка на территории исправительного учреждения.

Официальных комментариев от властей и силовиков по данной ситуации не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. По информации от анонимного источника в правоохранительных органах, поводом к бунту стал конфликт между двумя группировками заключённых.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх погибших в результате перестрелки в тюрьме Гондураса.

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