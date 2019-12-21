Донецк, , 10:20 — REGNUM Украинские боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки. Об этом 21 декабря сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Специальном центре контроля и координации прекращения огня.

Под обстрелом ВСУ оказались следующие населенные пункты: Озеряновка, Крутая Балка, Спартак, Донецк (Терминал Донецкого аэропорта, Вольво-центр). Всего по территории республики было выпущено 175 боеприпасов.

В ходе обстрелов киевские боевики задействовали минометы калибром 120 мм и 82 мм, БТР, БМП, противотанковые гранатометы РПГ, СПГ, гранатомет АГС, крупнокалиберное стрелковое оружие, стрелковое оружие.

На данный момент информации о пострадавших мирных жителях и разрушениях нет.

В ведомстве также напомнили, что за предыдущие сутки по территории Республики было выпущено 134 боеприпаса.

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