Пекин, , 10:20 — REGNUM Автобус, в котом находились более 30 пассажиров, упал с обрыва на северо-востоке Китая. Об этом 21 декабря сообщает Национальное радио Китая (CNR).

Авария произошла в 09:00 по местному времени (04:00 мск) в провинции Цзилинь рядом с городом Тунхуа. В момент происшествия в автобусе находилось 39 пассажиров.

В результате ЧП погибли четыре человека. Количество пострадавших уточняется. Все пострадавшие были госпитализированы.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели шести человек в результате ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге.

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