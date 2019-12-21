Самара, 21 декабря 2019, 10:54 — REGNUM Работа терминалов для пополнения транспортных карт приостановлена в Самаре. Об этом 20 декабря сообщили представители компании «Объединенная Транспортная Карта» в социальной сети.
По словам сотрудников компании, работа терминалов по приему платежей от населения приостанавливается с 18:00 часов 19 декабря по техническим причинам. Период приостановки работы терминалов не указан.
Сообщается лишь о том, что о возобновлении работы терминалов будет проинформировано дополнительно.
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