Самара, , 10:54 — REGNUM Работа терминалов для пополнения транспортных карт приостановлена в Самаре. Об этом 20 декабря сообщили представители компании «Объединенная Транспортная Карта» в социальной сети.

По словам сотрудников компании, работа терминалов по приему платежей от населения приостанавливается с 18:00 часов 19 декабря по техническим причинам. Период приостановки работы терминалов не указан.

Сообщается лишь о том, что о возобновлении работы терминалов будет проинформировано дополнительно.

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