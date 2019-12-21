Самара, 21 декабря 2019, 10:55 — REGNUM Смертельное дорожно транспортное происшествие произошло под Самарой. Об этом 21 декабря сообщает «Служба спасения Самара» в социальной сети.
По информации издания, 20 декабря на втором километре Обводной дороги Самары на повороте в село Спиридоновка столкнулись грузовой автомобиль Hino Ranger и легковушка Datsun.
В результате аварии погиб пассажир грузовика. На месте ДТП работали сотрудники правоохранительных органов. Подробности и причины аварии выясняются.
Отмечается, что грузовой автомобиль Hino был извлечен из кювета на трассу и отбуксирован на специализированную стоянку.
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