Нью-Дели, , 09:45 — REGNUM Как минимум 11 человек погибли в результате беспорядков, возникших во время акций протеста на севере Индии. Об этом 20 декабря сообщает газета The Times of India.

По данным издания, в различных округах индийского штата Уттар-Прадеш за последние трое суток в результате беспорядков и столкновений протестующих с полицией погибли 11 человек, десятки получили ранения и травмы.

Среди пострадавших есть и сотрудники полиции. Отмечается, что у пострадавших были зафиксированы огнестрельные ранения. При этом сотрудники полиции отрицают применение огнестрельного оружия. уточняя, что при разгоне демонстрантов использовались только водомёты, дубинки и слезоточивый газ.

Массовые протесты против принятия поправок к закону о гражданстве проходят в крупных городах Индии. В ряде регионов акции протеста перерастают в беспорядки и столкновения с полицией. В нескольких районах штата Уттар-Прадеш. в том числе в столице Лакхнау, ограничена работа мобильной связи и интернета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате беспорядков, возникших во время акций протеста в Индии.

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