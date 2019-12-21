Сочи, Краснодарский край, , 11:01 — REGNUM Жительница Абхазии пыталась незаконно пронести партию сигарет через таможенный пост в Сочи. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба Сочинской таможни.

Сообщается, что 23-летняя девушка спрятала 100 пачек сигарет под верхней одеждой, прикрепив их скотчем. Когда она проходила через таможенный пост, служебная собака по кличке Зевс Дайкон Онри почуяла неладное, и пограничники задержали гражданку Абхазии.

По данным пресс-службы таможни, задержанная пояснила, что планировала продать сигареты в Сочи. С ее слов, девушка спрятала товар, так как знала об ограничениях при проходе через границу.

Возбуждены два административных дела. Товар изъят для поведения экспертизы.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря через Сочинскую таможню пытались провезти четыре автомобиля.