Уфа, , 11:01 — REGNUM Два человек погибли в дорожно транспортном происшествии на 26 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает главный госавтоинспектор ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.

По его словам, рано утром в Дюртюлинском районе произошло столкновение двух встречных автомобилей. За рулем автомашины «Лада Гранта» находился 62-летний житель г. Агидель, а грузовиком «Маn» управлял 45-летний житель г. Ишимбая.

В результате столкновения две пассажирки отечественного автомобиля скончались от травм на месте ДТП, а водитель «Лады» был госпитализирован тяжёлыми травмами.

В настоящее время на месте аварии работаю сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют все подробности и причины ДТП.

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