Владимир, , 09:03 — REGNUM Три человека погибли, трое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ковровском районе Владимирской области. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 06:00 мск на 23-м километре автодороги Сенинские Дворики —Ковров — Шуя возле населённого пункта Ручей. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2112 и «Нива». По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем «Нива».

В результате ДТП погибли оба водителя и пассажирка «Нивы». Ещё три пассажира «Нивы» были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

К ликвидации последствий ДТП привлекались 19 человек и 8 единиц техники. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с семью автомобилями на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. В результате ДТП погибли два человека.

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